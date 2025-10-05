Haberler

Şanlıurfa'da İki Aile Arasında Silahlı Çatışma

Siverek ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı ve çevrede panik yarattı. Yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki aile arasında yaşanan silahlı çatışma, cep telefonu kamerasına yansıdı.

İddiaya göre, Karakeçili bölgesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü. Silah seslerinin yükseldiği bölgede çevredekiler büyük panik yaşarken, olayda yaralanan olup olmadığı öğrenilemedi. Çatışma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
