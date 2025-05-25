Şanlıurfa'da İHA Destekli Operasyonda 8 Şahıs Yakalandı

Şanlıurfa'da İHA Destekli Operasyonda 8 Şahıs Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa merkezli yapılan jandarma operasyonlarında, Konya ve Diyarbakır'da aranan 8 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 7'si tutuklandı, 1'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Şanlıurfa merkezli olarak 3 ilde jandarma ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) destekli operasyonda 8 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahıslara yönelik Şanlıurfa merkezli Konya ve Diyarbakır'da operasyon gerçekleştirdi. İnsansız hava aracı destekli operasyonlarda 8 aranan şahıs yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tümer Metin, Fenerbahçe'nin başına gelmesi gereken teknik direktörü söyledi

Fenerbahçe'nin başına gelmesi gereken teknik direktörü açıkladı
Bu kez yağmur duasına değil 'Şükür' duasına çıktılar

Köylüler avuç açıp dua etti! Ancak bu kez yağmur için değil
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uzman çavuş, babasına kurşun yağdırdı

Evlat vahşeti! Uzman çavuş, babasına kurşun yağdırdı
Kemalpaşa'da Gürcü turist azaldı, esnaf zorda: Siftahsız dükkan kapatanlar var

Turistler gelmez oldu! Cennet gibi bölgede caddeler boş kaldı
İlahiyatçı Kutluay'dan otomobil tamircilerini çıldırtacak sözler: Bir usta bunu diyorsa hırsızdır

İlahiyatçı Kutluay'dan otomobil tamircilerini çıldırtacak sözler
Bakanlık firmaları ifşa etti! İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz

İşte vatandaşa at ve eşek etinin yedirildiği 2 ilimiz
Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler

Kamera karşısına geçen doktordan sağlık camiasını karıştıran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Pakistan Başbakanı ile görüştü

İstanbul'da kritik zirve!
Arda Güler'in yeni hocası Xabi Alonso oldu

Arda Güler'in yeni hocası resmen açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.