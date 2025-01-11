Şanlıurfa'da Huzur Uygulamasında 22 Şüpheli Yakalandı
Şanlıurfa'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Huzur-63 uygulaması kapsamında, 4 bin 853 kişi ve 926 araç kontrol edilerek çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı.
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla düzenlenen "Huzur-63 uygulaması" çerçevesinde denetim gerçekleştirildi. 69 ekip ve 182 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, 1 sabit nokta ve 5 umuma açık bölge kontrol edildi. Yapılan denetimlerde, 4 bin 853 kişi, 926 araç, 133 motosiklet ve 28 umuma açık iş yeri kontrol edildi. Denetimlerde 22 aranan şahıs yakalanırken, 14 iş yerine cezai işlem uygulandı, 1 ruhsatsız tabanca ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. - ŞANLIURFA