Şanlıurfa'da Husumetli Aileler Arasında Kanlı Kavga: 1 Ölü, 12 Yaralı

ŞANLIURFA'da, husumetli akraba iki aile arasında dün çıkan ve 1 kişinin öldüğü, 12 kişinin de yaralandığı kavga sonrası 15 şüpheli gözaltına alındı.

Paşabağı Mahallesi'nde dün aralarında boşanma ve alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan akraba 2 aile fertleri arasında çıkan tartışma, kısa sürede tabanca, tüfek, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada, husumetli aileler, birbirlerine ve araçlarına saldırdı. Kavgada, kurşun, saçma, bıçak, taş ve sopa darbeleriyle yaralanan 13 kişi, ihbarla gelen ekiplerin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan İbrahim Kurt (33) kurtarılamadı. Olayın ardından polis ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında, kavgaya karıştığı belirlenen yaralılar arasında bulunan ve tedavisi tamamlanan 8 kişi gözaltına alındı. Ayrıca, olay sırasında çekilen cep telefonu görüntülerinden kavgaya karıştığı belirlenen 7 kişi de adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, hastanede tedavisi süren 4 kişinin de taburcu edilmelerinin ardından gözaltına alınacakları bildirildi.