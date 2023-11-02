Şanlıurfa'da Husumet Nedeniyle Ev Ateşine 3 Gözaltı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kız alıp verme meselesi nedeniyle husumet oluşan akrabalarının evine ateş eden 3 kişi, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde husumetli oldukları yakınlarının evine ateş eden 3 kişi emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgilere ve iddiaya göre, kız alıp verme meselesi nedeniyle husumet oluşan akrabalarının yaşadığı eve ateş eden 3 kişi mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, polis ekipleri tarafından silahlarıyla birlikte yakalanarak, gözaltına alındı.

Polis, mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlattı. - ŞANLIURFA