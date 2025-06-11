Şanlıurfa'da Hurda Deposunda Yangın

Şanlıurfa'da Hurda Deposunda Yangın
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bir hurda deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Şanlıurfa'da bir hurda deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Ruha Mahallesi'nde yaşandı. Bir hurda dükkanının deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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