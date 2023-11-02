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Şanlıurfa'da Hırsızlık Yapan 2 Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir halı sahaya ait jeneratör cihazından akaryakıt hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla M.H.Ö ve İ.T. isimli şüphelileri suçüstü yakaladı. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. İ.T'nin 20 ayrı suç kaydı olduğu belirtildi.