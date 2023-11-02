Şanlıurfa'da Hırsızlık Yapan 2 Zanlı Tutuklandı
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3. Sayfa Haberleri
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir halı sahaya ait jeneratör cihazından akaryakıt hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla M.H.Ö ve İ.T. isimli şüphelileri suçüstü yakaladı. Zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı. İ.T'nin 20 ayrı suç kaydı olduğu belirtildi.
Şanlıurfa'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alına 2 zanlı, tutuklandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan devriye sırasında, bir halı sahaya ait jeneratör cihazından akaryakıt hırsızlığı yapan şüpheli M.H.Ö ve İ.T. suçüstü yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Şüpheli İ.T'nin 20 ayrı suç kaydının bulunduğu belirtildi.
Kaynak: AA / 3. Sayfa