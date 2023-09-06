Şanlıurfa'da hırsızlık suçundan aranan hükümlü tutuklandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde hırsızlık suçundan aranan hükümlü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalandı. Hakkında 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D, Kızılburç Mahallesinde saklanırken tespit edildi. Zanlı, jandarma tarafından gözaltına alındıktan sonra cezaevine teslim edildi.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde hırsızlık suçundan aranan hükümlü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin aranan kişilere yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce yapılan çalışmalarda, "hırsızlık" suçundan hakkında 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D'nin Kızılburç Mahallesinde saklandığını tespit etti.

Ekiplerce yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.