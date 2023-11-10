Şanlıurfa'da hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da yapılan hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde iş yeri ve otomobilden yapılan hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa'da hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde iş yeri ve otomobilden yapılan hırsızlıklarla ilgili çalışma başlatıldı.

Üç iş yeri ve 2 otomobilden hırsızlık yaptıkları belirlenen M.S. (22), İ.H.T. (21), M.B. (38), A.B. (20), Ü.H. (24) ve S.D. (32) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.