Şanlıurfa'da Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında Kaydedildi

Şanlıurfa'da Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında Kaydedildi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kadın, çocuğuyla birlikte girdiği çiğköftecideki sadaka kutusunu çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kadın, çocuğuyla birlikte girdiği çiğköftecide tezgahta bulunan sadaka kutusunu çaldı. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir çiğköftecide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kadın, çocuğuyla birlikte işyerine girdi. Tezgahta duran sadaka kutusunu fark eden kadın, çevreyi kontrol ettikten sonra, kimsenin olmadığı sırada para dolu kutuyu alarak hızlıca dışarı çıktı.

Kadının hırsızlık anı, işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, kadının rahat tavırları dikkat çekerken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - ŞANLIURFA

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
