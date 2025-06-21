Şanlıurfa'da Hırdavat Deposunda Yangın

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Şanlıurfa Evren Sanayi Sitesi'nde bir hırdavat deposunda çıkan yangın, TOMA ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, kısa sürede tüm depoyu sardı ve maddi zarara yol açtı.

Hırdavat deposunda çıkan yangına TOMA ile müdahale edildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir hırdavat deposunda çıkan yangın itfaiye ve TOMA ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa Evren Sanayi Sitesi'nde bulunan bir hırdavat dükkanında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm işyerini sardı. Tonlarca plastik malzemenin alev alev yandığı depo yangınına, ihbar üzerine olay yerine giden polis TOMA aracı ve itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Maddi zararın oluştuğu yangınla ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI - 3.Sayfa
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