Şanlıurfa'da Hayvan Otlatma Tartışması Kavgaya Dönüştü: 1 Ölü, 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 28 yaşındaki Mahmut Eyser hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Eyyübiye ilçesine bağlı Aşağı Hamedan kırsal mahallesinde yaşandı. İki grup arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle silahlı kavga çıktı. Kavgada Mahmut Eyser (28) ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Mahmut Eyser, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail, Türkiye'nin son hamlesinden rahatsız: Osmanlı'yı canlandırma yönünde önemli bir adım

Türkiye'nin son hamlesi İsrail'de büyük ses getirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benfica'ya elenirse Mourinho'nun yeni takımını açıkladılar

Benfica'ya elenirse Mourinho'nun yeni takımını açıkladılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.