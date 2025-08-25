Şanlıurfa'da Hayvan Otlatma Tartışması Kavgaya Dönüştü: 1 Ölü, 2 Yaralı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 28 yaşındaki Mahmut Eyser hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, olay Eyyübiye ilçesine bağlı Aşağı Hamedan kırsal mahallesinde yaşandı. İki grup arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle silahlı kavga çıktı. Kavgada Mahmut Eyser (28) ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Mahmut Eyser, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa