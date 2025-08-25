Şanlıurfa'da Hayvan Otlatma Tartışması Kavgaya Dönüştü: 1 Ölü, 2 Yaralı

Şanlıurfa'da hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Eyyübiye ilçesine bağlı Aşağı Hamedan kırsal mahallesinde yaşandı. İki grup arasında hayvan otlatma meselesi nedeniyle silahlı kavga çıktı. Kavgada Mahmut Eyser (28) ile ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Mahmut Eyser, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA