Şanlıurfa'da hemşirenin darp edilmesi olayında 2 tutuklama

Şanlıurfa'da hastanede hemşireyi darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisindeki enjeksiyon bölümünde görevli hemşire R.Y.'yi darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, bir kişi ise serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa