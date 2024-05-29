Şanlıurfa'da Hafif Ticari Araç ile Otomobilin Çarpışması Sonucu 3 Kişi Yaralandı

Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun kırsal Ümit Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 63 AS 721 plakalı otomobil ile 63 ADG 934 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin hastaneye kaldırdığı yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ŞANLIURFA