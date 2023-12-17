Şanlıurfa'da hafif ticari araç alev aldı

Şanlıurfa'da alev alan hafif ticari araç küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Karaköprü ilçesi Abdulkadir Badıllı Bulvarı üzerinde seyir halindeki hafif ticari araç aniden alev aldı. Aracı durduran sürücü, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekiplerin müdahale ederek söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi. Yapılan ilk incelemede yangının aracın elektrik akşamından kaynaklandığı belirlendi. - ŞANLIURFA