Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da güvenli şehir uygulamasında 25 aranan şahıs yakalandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Şanlıurfa'da polis tarafından gerçekleştirilen güvenli şehir uygulamasında 25 aranan şahıs yakalandı, yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şanlıurfa'da güvenli şehir uygulaması: 25 gözaltı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da polis tarafından gerçekleştirilen güvenli şehir uygulamasında 25 aranan şahıs yakalandı, yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde 86 ekipten oluşan 339 polis ile güvenli şehir uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada 4 bin 458 şahıs, bin 595 araç sorgulanırken 87 iş yeri denetlendi, 29 işyerine idari para cezası uygulandı. Uygulamada 25 aranan şahıs yakalanırken 51 araca ise 181 bin 169 TL para cezası kesildi. Yapılan aramalarda 2 adet çalıntı motosiklet, 7 adet ruhsatsız tabanca ve 136 adet fişek ile değişik özelliklerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şanlıurfa Güvenlik Yakalama Uyuşturucu Soruşturma 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

YUNANİSTAN KAPI VİZESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Yunan Adaları kapıda vize başladı mı? Yunanistan kapı vizesi kaç günde çıkar? ABD GAZZE KARARI SON DAKİKA! ABD'nin Gazze açıklaması nedir? Gazze ateşkes olacak mı? GEBZE FABRİKA YANGINI SON DAKİKA | Gebze yangın son durum ne, söndürüldü mü? İskoçlar Çetesi çökertildi mi? Kafes-17 operasyonuyla çökertilen İskoçlar Çetesi lideri, elebaşı kim? Kardeşlerim YENİ BÖLÜM (108. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kardeşlerim yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Adım Farah YENİ BÖLÜM (24. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Gönül Dağı YENİ BÖLÜM (117. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Güldür Güldür Show YENİ BÖLÜM (354. Bölüm) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Güldür Güldür Show yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (9 ARALIK CUMARTESİ) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 9 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Erden Timur istifa etti mi? Murat Bozok kimdir? MasterChef Şef Murat Bozok kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 9 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 9 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 9 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 9 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 9 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Kullanılmayan eşyalar ev ekonomisine katkı sağlayacak! Selçuklu 2. El Pazarı açıldı
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title