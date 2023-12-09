Şanlıurfa'da güvenli şehir uygulamasında 25 aranan şahıs yakalandı

Şanlıurfa'da güvenli şehir uygulaması: 25 gözaltı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da polis tarafından gerçekleştirilen güvenli şehir uygulamasında 25 aranan şahıs yakalandı, yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde 86 ekipten oluşan 339 polis ile güvenli şehir uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada 4 bin 458 şahıs, bin 595 araç sorgulanırken 87 iş yeri denetlendi, 29 işyerine idari para cezası uygulandı. Uygulamada 25 aranan şahıs yakalanırken 51 araca ise 181 bin 169 TL para cezası kesildi. Yapılan aramalarda 2 adet çalıntı motosiklet, 7 adet ruhsatsız tabanca ve 136 adet fişek ile değişik özelliklerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.