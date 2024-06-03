Şanlıurfa'da Güneş Gözlüklü 3 Kadın Ev Soygunu Yaptı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde gündüz vakti bir eve giren güneş gözlüklü 3 kadın, 2 pırlanta yüzük ile bir altın kolyeyi çaldı. Hırsızlık şüphelileri güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı İpekyol Mahallesi'nde yaşandı. Bir apartmanın 4'üncü katında oturan Ekinci ailesi, öğle saatlerinde misafirliğe gitmek üzere evden çıktı. Evden çıktıktan sonra kapı komşularından evine hırsız girdiği yönünde haber alan Uğur Ekinci, evine giderek kontrol etti. Bu sırada eşinin evde sakladığı 2 pırlanta yüzük ile bir altın kolyeyi yerinde bulamayan Ekinci, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, gözlüklü 3 kadının binadan çıktığını tespit etti. Şüpheli tavırlar sergileyerek uzaklaşan kadınların kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Hırsızlık sonrası marketten içecek alıp uzaklaştılar

Gündüz vakti rahat tavırlarıyla eve girip, pırlanta yüzükler ile altın kolyeyi çalan hırsızlar, 100 metre ilerideki marketten su ve kola alıp uzaklaştı. Tanınmamak için yüzlerini kapatan ve gözlük takan kadınların rahat tavırları güvenlik kamerasına yansıdı.

Mağdur olduklarını belirten Uğur Ekinci, "Gece saat 11.00 gibi komşum aradı. Komşum evine hırsız girdiğini söyledi. Bana da 'sizin eve de hırsız girmiş olabilir, gelip evinizi kontrol ederseniz iyi olur' dedi. Ben de eve geldiğimde eşim yatak odasında kendisine ait 2 tane yüzük ve ben askerdeyken almış olduğum altın kolyesinin olmadığını fark ettik. Durumu polis ekiplerine bildirdik. Olay yeri inceleme ekibi evimize gelerek burada inceleme yaptılar, parmak izi aldılar. Diğer ekipler de kamera incelemeleri yaparak hırsızların işgallerini tespit ettiler. Görüntülerde de mevcut 3 kadın evimize girerek, 2 pırlanta yüzüğü ve bir altın kolyeyi çalarak gitmişler, şikayetçi olduk. Hırsızların bulunması için çalışmalar yürütülüyor. Olay şu an polisin takibinde, adalete olan inancım tamdır, umarım bir an önce hırsızlar yakalanır" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA