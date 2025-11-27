Haberler

Şanlıurfa'da Gümrük Kaçağı Ürünlere Operasyon

Şanlıurfa'da Gümrük Kaçağı Ürünlere Operasyon
Güncelleme:
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, Viranşehir ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda 3 bin 800 paket sigara ile birlikte alkol, bitkisel macun ve diğer gümrük kaçağı ürünleri ele geçirdi. Olayla ilgili şüpheliler gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 3 bin 800 paket sigara, alkol, bitkisel macun, çay ve çeşitli ürünler ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik Viranşehir ilçesinde çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında; 3 bin 800. adet gümrük kaçağı sigara, 180 adet gümrük kaçağı bitkisel macun, 8 adet gümrük kaçağı elektronik sigara,5 litre gümrük kaçağı alkol, 3 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 12 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi

Olaya ilişkin yakalanan şüpheli şahıslar gözaltına alındı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
title
