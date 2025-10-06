Şanlıurfa'da Gümrük Kaçağı Malzemelere Büyük Darbe

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından gümrük kaçağı cep telefonu, çay ve 2 bin 370 paket sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde; 2 bin 370 paket gümrük kaçağı sigara, 3,5 kilogram gümrük kaçağı çay, 3 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik faaliyetlerin devam ettiği bildirildi. - ŞANLIURFA