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Şanlıurfa'da Göz Kapağını Fermuara Sıkıştıran 15 Yaşındaki Kız Hastaneye Kaldırıldı

Şanlıurfa'da Göz Kapağını Fermuara Sıkıştıran 15 Yaşındaki Kız Hastaneye Kaldırıldı
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Şanlıurfa'da 15 yaşındaki Yasemin S., elbise değiştirirken göz kapağını fermuara sıkıştırdı. Aile, kızı hastaneye götürdü. Doktorlar fermuarı sökemeyince itfaiye çağrıldı ve uzun bir müdahalenin ardından göz kapağı kurtarıldı.

Şanlıurfa'da inanılması zor bir olay yaşandı. Elbise giyen 15 yaşındaki kız, gözünü fermuara sıkıştırdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa merkez yaşandı. Evinde elbiselerini değiştiren 15 yaşındaki Yasemin S. göz kapağını fermuarın arasına sıkıştırdı. Durumu gören ailesi, kızı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Doktorlar, fermuarı sökemeyince itfaiye ekiplerine haber verdi. Hastaneye giden ekipler, uzun süren müdahalenin sonunda göz kapağını sıkıştığı fermuardan ayırmayı başardı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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