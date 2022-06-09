Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 tutuklama - Haberler

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Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 5 tutuklama

Şanlıurfa'da emniyet ekiplerince düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Şanlıurfa'da emniyet ekiplerince düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yabancı uyruklu göçmenlerin ülkeye kaçak yollarla girişini ve batı illerine sevklerini sağlayan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelileri takibe alan ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 7 zanlıyı yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Şanlıurfa Göçmen 3. Sayfa Haberler

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