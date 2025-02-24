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Şanlıurfa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın

Şanlıurfa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın
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Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın nedeni henüz belirlenemedi. Yoğun dumanların şehrin her yerinden görüldüğü yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve söndürme çalışmaları sürüyor.

Şanlıurfa'da kağıt ve plastiklerin toplandığı geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Eyyubiye ilçesi Asya Mahallesi'nde kağıt ve plastiklerin toplandığı tesiste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, tesisten yükselen yoğun dumanlar şehrin her tarafından görüldü. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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