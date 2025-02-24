Şanlıurfa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın

Şanlıurfa'da kağıt ve plastiklerin toplandığı geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Eyyubiye ilçesi Asya Mahallesi'nde kağıt ve plastiklerin toplandığı tesiste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, tesisten yükselen yoğun dumanlar şehrin her tarafından görüldü. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - ŞANLIURFA