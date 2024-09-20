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Şanlıurfa'da Genç Mühendis Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da Genç Mühendis Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında genç mühendis Yusuf Batar, otomobiliyle kavşaktan geçerken tırın çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Batar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde genç mühendisin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Salı günü Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Mardin yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen BMC marka tır, kavşaktan geçmeye çalışan Yusuf Batar'ın (25) kullandığı 48 ASJ 109 plakalı Ford marka otomobile çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada kontrolden çıkan tır devrilirken hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Yusuf Batar ise ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Batar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Mühendisliği bölümünü yeni bitirdiği öğrenilen genç mühendis, gözyaşları içerisinde defnedildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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