Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da Genç Kızın Parmaklarına Sıkışan Yüzük İtfaiye Tarafından Çıkartıldı

Güncelleme:

Şanlıurfa'da 20 yaşındaki bir genç kızın parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı. Genç kız, doktorlardan yardım istemesi üzerine hastaneye götürüldü ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale edildi.

Şanlıurfa'da genç kızın parmağına sıkıştırdığı yüzük itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa kent merkezinde yaşandı. İddiaya göre 20 yaşındaki Ecem B. parmağına taktığı yüzüğü çıkartamadı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden genç kız, doktorlardan yardım istedi. Doktorlar, yüzüğü çıkartmaları için itfaiye ekiplerine haber verdi. Hastaneye giden itfaiye ekipleri, genç kızın parmağındaki yüzüğü keserek çıkarttı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa İtfaiye Olaylar 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Linkedin çöktü mü? Linkedln'de sorun mu var, neden girilmiyor 7 Mart Perşembe 2024? 7 Mart 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Mart Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 7 Mart Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Tarihte bugün ne oldu? 8 Şubat'ta doğan ünlüler! 8 Şubat'ta ne oldu? 8 Şubat ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 7 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 7 Şubat'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 6 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 6 Şubat'ta yaşananlar! Fatih Karataş kimdir? İYİ Parti İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan adayı Fatih Karataş kimdir? Bihter Akbaş Sezer kimdir? İYİ Parti İstanbul Silivri Belediye Başkan adayı Bihter Akbaş Sezer kimdir? İbrahim Temur kimdir? İYİ Parti İstanbul Sarıyer Belediye Başkan adayı İbrahim Temur kimdir? Cemal Doğan kimdir? İYİ Parti İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan adayı Cemal Doğan kimdir? Süleyman Turan kimdir? İYİ Parti İstanbul Pendik Belediye Başkan adayı Süleyman Turan kimdir? Ramazan Uğural kimdir? İYİ Parti İstanbul Maltepe Belediye Başkan adayı Ramazan Uğural kimdir? Mümin Günler kimdir? İYİ Parti İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Mümin Günler kimdir? Fenerbahçe basket maçı hangi kanalda? Real Madrid Fenerbahçe EUROLİG maçı ne zaman, saat kaçta 6 Mart Çarşamba?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title