Şanlıurfa'da Genç Kızın Parmaklarına Sıkışan Yüzük İtfaiye Tarafından Çıkartıldı

Şanlıurfa'da genç kızın parmağına sıkıştırdığı yüzük itfaiye ekipleri tarafından kesilerek çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa kent merkezinde yaşandı. İddiaya göre 20 yaşındaki Ecem B. parmağına taktığı yüzüğü çıkartamadı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden genç kız, doktorlardan yardım istedi. Doktorlar, yüzüğü çıkartmaları için itfaiye ekiplerine haber verdi. Hastaneye giden itfaiye ekipleri, genç kızın parmağındaki yüzüğü keserek çıkarttı. - ŞANLIURFA