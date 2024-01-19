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Şanlıurfa'da genç kadın evde ölü bulundu

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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 24 yaşındaki genç bir kadın evde ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 24 yaşındaki genç bir kadın evde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, silah sesi üzerine ihbarla bir eve giden polis ekipleri, H.C. (24) isimli kadını silahla vurulmuş halde gördü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından cenaze, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri yaptıkları incelemenin ardından bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa Olaylar Adli Tıp Cinayet Soruşturma 3.Sayfa Güncel Haberler

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