Şanlıurfa'da Genç Kadın Elektrik Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde genç kadın elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı kırsal Arslanlı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, mutfakta elektrikli ocak üzerinde yemek pişiren Ceylan Yaslı (26) akıma kapıldı. Ağır yaralanan kadın Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA