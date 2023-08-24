Şanlıurfa'da genç çocuğa işkence iddiası: Baba, amca ve ağabey gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 15 yaşındaki Mahmut Ş.'ye ailesi tarafından işkence yapıldığı iddiasıyla baba, amca ve ağabey gözaltına alındı. Genç çocuğun vücudunda darp ve yara izleri tespit edildi.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde Mahmut Ş.'ye (15), ahırda zincirle bağlayıp, işkence yaptığı öne sürülen babası İzzet Ş. ile amcası Mahmut Ş. ve ağabeyi Ali Ş. gözaltına alındı.

Suruç'un Mürşitpınar Mahallesi'nde dün saat 14.00 sıralarında Mahmut Ş., iddiaya göre babası İzzet Ş., aynı adı taşıyan amcası Mahmut Ş. ve ağabeyi Ali Ş. tarafından boğazı, elleri ve ayaklarından ahırda zincirle bağlandı. Aile üyeleri, iddiaya göre, Mahmut Ş.'ye işkence yaptı. Bir süre sonra halası gelip, Mahmut Ş.'yi zincirlerden kurtardı. Aile bireylerinin kendisini döverken çektikleri videoyu ele geçiren Mahmut Ş., bunu babası ile ayrı yaşayan annesine gönderdi. Annesinin şikayeti üzerine mahalleye giden jandarma, İzzet Ş. ile kardeşi ve büyük oğlunu gözaltına aldı. Hastaneye götürülüp tedaviye alınan Mahmut Ş.'nin vücudunun büyük bölümünde darp ve yara izlerinin bulunduğu belirlendi.

'DAYINI VUR' DEMİŞLER

Jandarmada ifadesi alınan Mahmut Ş., ailesi ile dayısı arasında husumet olduğunu, bu nedenle dayısını vurması için eline silah verdiklerini, kendisinin ise bunu reddedip, evden kaçtığını öne sürdü. 3 gün Nizip'te otelde kaldığını, ardından Birecik'e geldiğini ifade eden Mahmut Ş., burada ailesi tarafından yakalandığı belirterek, "Arabayla bana çarptılar. Bu nedenle kaçamadım. Amcam Mahmut Ş., beni döve döve arabaya götürdü. Orada beni bir eve götürdüler. Orada burnumu kırmıştı" dedi.

'ÜZERİME İDRARLARINI YAPTILAR'

Amcasının kendisini zincirle bağlayıp işkence yaptığını söyleyen Mahmut.Ş., "Ahırda elimi ve ayaklarımı hayvanların kancasına bağladılar. Yatırdılar, tişörtümü çıkarttılar. İlk önce işkence yaptılar, sonra da bunu kimseye anlatmayacaksın dediler. Öğle saat 14.00'dan gece saat 23.00'a kadar işkence gördüm" dedi.

Amcası, babası ve ağabeyinin üzerine idrarlarını yaptığını da öne süren Mahmut Ş., gece halasının gelip, kendisini zincirlerden kurtardığını söyledi, ardından da kendisini döverken çekilen videoyu ele geçirip, annesine gönderdiğini ifade etti.

Şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürdüğü bildirildi.