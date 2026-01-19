Arkadaşlarıyla şakalaşırken çarptığı camın kırılması ile iş yerinin içine düştü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arkadaşlarıyla şakalaşırken çarptığı cam kırılan genç, iş yerinin içine düştü. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Siverek ilçesi Gerger Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, cadde üzerinde yürüyen 3 arkadaş şakalaşmaya başladı. Bu sırada gençlerden biri dengesini kaybederek bir iş yerinin camına çarptı. Çarpmanın etkisiyle cam kırılırken, genç kırılan camdan içeri düştü. Kısa süre sonra kendi imkanlarıyla iş yerinden çıkan gencin ayakta durmakta zorlandığı ve sendelediği görüldü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar duruma müdahale ederken, arkadaşlardan birinin olay yerinden kaçtığı, diğer 2 kişinin ise vatandaşlara durumu anlatmaya çalıştığı öğrenildi. Yaşananlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ŞANLIURFA