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Şanlıurfa'da Fuhuşa Zorlama Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltında

Şanlıurfa'da Fuhuşa Zorlama Operasyonu: 9 Şüpheli Gözaltında
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Şanlıurfa'da tehditle kadınları fuhuşa zorlayan 9 kişi, 3 aylık bir polis takibinin ardından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 6 kadın kurtarıldı.

Şanlıurfa'da tehdit yoluyla kadınları fuhuşa zorlayan 9 şüpheli, 3 aylık polisin takibiyle gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, tehdit, baskı, şiddet kullanarak fuhuşa zorlandıkları tespit edilen mağdur kadınların zor durumlarından faydalanan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan 3 aylık titiz çalışmanın ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mağdur 6 kadın ise kurtarıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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