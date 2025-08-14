Şanlıurfa'da Fıstık Hasadı Başladı, Jandarma Hırsızlığa Karşı Nöbette

Şanlıurfa'da Fıstık Hasadı Başladı, Jandarma Hırsızlığa Karşı Nöbette
Şanlıurfa'da fıstık hasadının başlamasıyla birlikte jandarma ekipleri, hırsızlık olaylarına karşı bahçelerde nöbet tutmaya başladı. Üreticilere destek için gece boyunca devriye gezerek olumsuzluklara hızlıca müdahale ediyorlar.

Şanlıurfa'da fıstık hasadının başlamasının ardından jandarma ekiplerinin hırsızlık olaylarına karşı nöbeti de başladı.

Türkiye'nin en çok fıstık yetiştirilen ili Şanlıurfa'da hasat sezonu başladı. Yıl boyunca bakımını yaptıkları fıstık ağaçlarından elde ettikleri ürünleri toplamaya başlayan üreticiye, jandarma ekipleri nöbet tutarak destek oluyor. Gece boyunca devriye görevi icra eden ekipler, yaşanabilecek hırsızlık olaylarının önüne geçmeye çalışıyor.

Bahçeleri kontrol eden ekipler, herhangi bir olumsuzluk alında ise hızlıca müdahale ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
