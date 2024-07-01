Şanlıurfa'da Firari Hükümlü Yakalandı
Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan ve 34 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, polis operasyonuyla yakalandı.
Şanlıurfa'da 34 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanması için çalışmalar sürüyor. Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında 7 ayrı suçtan 34 yıl 8 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü düzenlenen operasyonla yakaladı. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ŞANLIURFA