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Şanlıurfa'da firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hükümlülerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan S.Y. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.