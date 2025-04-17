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Şanlıurfa'da Feci Kaza: Otomobil ile Tır Çarpıştı, 4 Yaralı

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Şanlıurfa - Mardin karayolunda meydana gelen trafik kazasında, tır ile otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri hemen olay yerine müdahale etti.

Şanlıurfa'da feci kaza: otomobil ile tır çarpıştı: 4 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Mardin karayolunun 32'nci kilometresinde yaşandı. İddiaya göre, Veli K.'nin kullandığı 73 AAV 290 plakalı tır ile İzzettin D.'nin kullandığı 63 VA 561 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza nedeniyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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