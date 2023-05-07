Şanlıurfa'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'da tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Şanlıurfa'da tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü ve yaralılar olduğu belirtildi. Bölgeye ekipler sevk edildi. - ŞANLIURFA