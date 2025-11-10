Şanlıurfa'da Feci Kaza: 5 Yaralı

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobil refüje çarptıktan sonra demir korkulukları devirerek karşı şeritteki iki otomobile çarptı. Kazada 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karaköprü ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Necmettin Cevheri Bulvarı'nda yaşandı. Karaköprü istikametinden Şanlıurfa merkeze gelmekte olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 63 DR 819 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüje çarpan otomobil, demir korkulukları yerinden sökerek karşı yola uçtu. Karşı yoldan ilerlemekte olan Suat A.'nın kullandığı 38 AEG 846 plakalı otomobil ile İsmail E.'nin kullandığı 33 BDR 62 plakalı otomobillere çarptıktan sonra devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bilgiye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken yol ise uzun süre trafiğe kapandı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA