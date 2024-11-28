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Şanlıurfa'da Feci Kaza: 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki Onur Şeren, servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay güvenlik kamerasına yansıdı ve sürücü gözaltına alındı.

Feci kaza kamerada: Şanlıurfa'da minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk minibüsün altında ezilerek can verdi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, sokakta yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki çocuğa servis minibüsü çarptı. Çocuğun ezilerek hayatını kaybettiği feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen servis minibüsü, sokakta yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki Onur Şeren'e çarptı. Çocuğu fark etmeyen sürücü araçla çocuğun üzerinden geçti. Ağır yaralanan çocuk çevredekilerin kazayı fark etmesiyle, araçla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze morgdaki işlemlerin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Yaşanan feci olay, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili servis sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa'da Feci Kaza: 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI - 3.Sayfa
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