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Şanlıurfa'da Feci Kaza: 2 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa'da Feci Kaza: 2 Ölü, 1 Yaralı
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Şanlıurfa'da bir otomobilin park halindeki üç araca çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücü ve bir yolcu hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da otomobilin park halindeki üç araca çarpıp takla attığı kazada 2 kişi hayatını kaybeti, 1 kişi de yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza gece saat 01.00 sıralarında Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Abdulsamet Şeyhanlıoğlu idaresindeki 34 EDP 708 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki üç araca çarparak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, Abdulsamet Şeyhanlıoğlu'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Araçta sıkışan Mehmet Zafer Bağdat ve Mehmet Şeyhanlıoğlu ise, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Şeyhanlıoğlu da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan Mehmet Zafer Bağdat'ın ise tedavisi sürüyor. Yaşanan feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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