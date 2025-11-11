Haberler

Şanlıurfa'da Feci Kaza: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobilin neden olduğu kazada 2 kişi yaşamını yitirdi. KGYS görüntülerinde kaza anı ortaya çıktı.

Şanlıurfa'da 2 kişinin hayatını kaybettiği kazanın Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi GAP Bulvarı'nda meydana geldi. Emir K. idaresindeki 63 DR 819 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüje çarpan otomobil, demir korkulukları yerinden sökerek karşı yola uçtu. Karşı yoldan ilerlemekte olan Suat A.'nın kullandığı 38 AEG 846 plakalı otomobil ile İsmail E.'nin kullandığı 33 BDR 62 plakalı otomobillere çarptıktan sonra devrildi. Kazada yaralanan 5 kişiden Emin Güneş (17) ve Mustafa Aktaş (19) hayatını kaybetti.

Kaza anı kameraya yansıdı

Feci kazanın kent güvenlik sistemi tarafından kaydedilen kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Karaköprü ilçesi istikametinden şehir merkezi istikametine giden Emir K. idaresindeki 63 DR 819 plakalı otomobilin makas attıktan sonra kontrolden çıkarak orta refüje çarptığı görüldü. Demir bariyerleri devirerek karşı yola geçen otomobilin şehir merkezinden Karaköprü istikametine giden iki otomobile çarptıktan sonra devrildiği gözlendi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
