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Şanlıurfa'da faciadan dönüldü: Çöken bina iş makinesinin üzerine devrildi

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Şanlıurfa'da depremde ağır hasar alan 4 katlı bina, yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi. Olayda, operatör yara almadan kurtuldu.

Şanlıurfa'da faciadan dönüldü: Çöken bina iş makinesinin üzerine devrildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da depremde ağır hasar alan 4 katlı bina, yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi. Olayda, operatör yara almadan kurtuldu.

Kentte Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan binaların yıkımları sürüyor. Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 4 katlı bina, iş makinesiyle yıkılırken aniden çöktü. Çökme sırasında üzerine moloz düşen iş makinesi yan yattı. Kazada, operatör yara almadan kurtuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa 3-sayfa Deprem Deprem Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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