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Son dakika haberi... Evlere bitişik trafonun patlama anları kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Şanlıurfa'da iş yeri ve evlere bitişik olan trafonun aşırı ısınma sonucu patladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'da iş yeri ve evlere bitişik olan trafonun aşırı ısınma sonucu patladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Mahalleli, sürekli patlamaların yaşandığı trafonun kaldırılmasını istedi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Devteyşti Mahallesi'ndeki 2141. Sokak'ta, iş yerleri ve evlere bitişik trafolar büyük tehlike saçıyor. Aşırı ısınma sonucu trafoların patladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Mahalleli sürekli patlamaların yaşandığı trafoların sokaktan kaldırılması için yetkililere çağrıda bulundu.

"BALKONA ÇIKAMIYORUZ"

Evinin balkonuna bitişik olan trafonun kaldırılmasını isteyen mahalle sakini Nihat Büyük, "Özellikle bu trafonun sokaktan kaldırılmasını istiyoruz. Defalarca bu trafonun tehlike saçtığını yetkililere bildirmemize rağmen sesimizi duyuramadık. Evimin balkonuna bitişik olduğu için balkona çıkamıyoruz. Sürekli patlamalar oluyor. Sürekli korku yaşıyoruz. Yetkililer tarafından duruma el atılmasını bekliyoruz" dedi.

Mahalle fırıncısı Mevlüt Erkaymaz, trafonun ısınmasıyla patlamaların yaşandığını belirterek, "Ne zaman elektrik gitse bizim dolap yanıyor. Bunun hesabını kim bize verecek? Sürekli patlamalar yaşanıyor. Bir çocuğumuzun başına bir şey gelecek diye sürekli korkuyoruz" şeklinde konuştu. Mahalle sakinlerinden Mehmet Çakmak ise "Bu trafodan çok rahatsızız. Sağlıksız bir şeyi getirip buraya indirmişler, iki ayda bir patlıyor. Bundan rahatsızız, temeli bile sağlam değil. Tek isteğimiz bunun kaldırılmasıdır" ifadelerini kullandı.

(Bekir Şeyhanlı - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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