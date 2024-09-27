Şanlıurfa'da Eve Silahlı Saldırı: Yaralanan Yok

Şanlıurfa'da eve silahlı saldırı

Saldırıda şans eseri yaralanan olmadı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde gece saatlerinde 6 kişilik bir ailenin yaşadığı eve silahlı saldırı düzenlendi. Onlarca merminin isabet ettiği evde şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Kuyucak kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre gece saatlerinde otomobille köye gelen kişi ya da kişiler G.B.'nin evine silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda bazı mermiler duvarlara isabet ederken bazıları ise pencereden evin içerisine girdi. Olayda G.B., eşi ve 4 küçük çocuğu şans eseri yara almadan kurtuldu.

Olay yerine giden jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ye da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.