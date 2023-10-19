Şanlıurfa'da Evden ve İş Yerinden Hırsızlık Yapan Zanlı Tutuklandı

Şanlıurfa'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Zanlının ayrıca 3 ayrı suçtan arandığı belirlendi ve tutuklandı.

Şanlıurfa'da evden ve iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde iş yerinden ve evden yapılan hırsızlık olaylarıyla ilgili polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Araştırmada olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli H.M. (21) düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Yapılan incelemede 3 ayrı suçtan da arandığı tespit edilen zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakemliğince tutuklandı.???????