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Şanlıurfa'da Evde Yangın Paniği

Şanlıurfa'da Evde Yangın Paniği
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir evde çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle evde büyük hasar oluştu ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Camikebir Mahallesi Tahsin Kaplan Caddesi üzerindeki müstakil bir evde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kime ait olduğu belirlenemeyen evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar yangını fark edince itfaiye ekiplerine haber verdi. Bazı vatandaşlar ise musluk hortumları ve kovalarla yangına müdahale etmeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangın sonucu evde büyük hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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