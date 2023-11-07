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Şanlıurfa'da Ev ve Telefon Çekilişi Vaadiyle Dolandırıcılık Operasyonu

Şanlıurfa'da ev ve telefon çekilişi vaadiyle 72 kişiyi dolandıran 7 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin son 1 yıl içerisinde 4058 ayrı hesap hareketinde yaklaşık 80 milyon lira para trafiği olduğu tespit edildi.