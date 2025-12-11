Haberler

Şanlıurfa'da eşini darbedip kaza süsü verdiği öne sürülen kişi tutuklandı

Akçakale ilçesinde, eşini darbetmekle suçlanan M.B. tutuklandı. Olayın trafik kazası gibi gösterilmeye çalışıldığı ortaya çıktı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde eşini darbettiği ve olayı gizlemek amacıyla trafik kazası süsü verdiği öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Akçakale'nin Arıcan Mahallesi'nde 34 LS 4241 plakalı aracın yol kenarındaki tarlaya savrulduğu yönünde yaralamalı trafik kazası ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Araçta yolcu olarak bulunan H.B.'nin (46) baygın halde bulunduğu, vücudunda çok sayıda kırık ve morluk olduğu belirlendi. Sürücü M.B.'nin (47) ise herhangi bir yaralanmasının bulunmadığı tespit edildi. Akçakale Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı. İncelemede, H.B.'nin söz konusu yaralarının kazaya bağlı olarak almadığı, darp sonucu oluştuğu anlaşıldı.

Zanlının, darbettiği eşinin öldüğünü düşündüğü için olayı trafik kazası gibi göstermeye çalıştığı iddia edildi.

Gözaltına alınan M.B., işlemlerinin ardından sevk edildiği Akçakale Adliyesinde çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. - ŞANLIURFA

