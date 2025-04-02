Şanlıurfa'da eşeğiyle sulama kanalına düşen çoban boğuldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde eşeğiyle sulama kanalına düşen çoban boğularak hayatını kaybetti. Çobanla birlikte kanala düşen eşek de telef olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Viranşehir ilçesine bağlı Sergen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, merada koyun otlatan Abdulkadir Gizli (37), yağış sonrası kayganlaşan yoldan eşeğiyle birlikte sulama kanalına düştü. Akıntıya kapılan çoban ve eşeği gözden kaybolurken, olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye giden arama-kurtarma ekipleri, Gizli'nin cansız bedenine ulaştı. Sulama kanalından çıkarılan Gizli'nin cesedi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çobanla birlikte kanala düşen eşek de telef olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.