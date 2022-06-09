Şanlıurfa'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı - Haberler

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Şanlıurfa'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 28 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 29 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 29 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Toplam 150 polisin katıldığı operasyonda 29 adrese giden polis ekipleri, açılmayan kapıları koçbaşı ile kırarak içeri girdi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 28 zanlı gözaltına alınırken yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zanlılar emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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