Şanlıurfa'da Eş Zamanlı Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Şanlıurfa merkez ve Siverek ilçesinde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa merkez ve Siverek ilçesinde 15 adreste eşzamanlı yapılan operasyonda 5 kilo 500 gram toz esrar, 5 kilo 550 gram kubar esrar, 770 adet sentetik hap ve 30 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Operasyon kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla ilgili adli işlem başlatıldığı öğrenildi. Yetkililer, uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla süreceğini belirtti. - ŞANLIURFA