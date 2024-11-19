Şanlıurfa'da Eş Zamanlı Operasyon: Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, Siverek ilçesinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan 5 şüpheli ile ilgili soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Siverek ilçesinde 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Siverek ilçesinde 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 11 farklı silaha ait şarjör, 517 fişek ve 93 gram kenevir tohumu bulundu. Gözaltına alınan 5 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA