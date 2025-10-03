Şanlıurfa'da Eş Zamanlı Narkotik Operasyonu: 8 Şahıs Yakalandı

Şanlıurfa'da emniyet ekipleri tarafından belirlenen 17 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla, aralarında kesinleşmiş hapis cezası da bulunan toplam 8 şahıs yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından narkotik suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik belirlenen 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyon kapsamında, hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs, hakkında 2313 sayılı kanuna aykırılık suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs, hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 2 şahıs, hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan ifadeye yönelik olarak aranan 4 şahıs olmak üzere toplam 8 şahıs yakalandı. - ŞANLIURFA